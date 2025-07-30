Опубликован проект соглашения российского общества «Знание» и правительства УР

Опубликован проект соглашения о сотрудничестве правительства Удмуртии с общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество “Знание”» сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте регионального кабмина 28 июля.

UPD: Изначально в новости было указано, что региональный кабмин подписал соглашение со «Знанием», однако распоряжение касается лишь одобрения проекта.

Из копии документа следует, что стороны будут среди прочего содействовать развитию лекторского сообщества «Знания», создавать условия и среду для повышения квалификации специалистов просветительского движения РФ и обмениваться материалами. Каждая сторона действует самостоятельно, от своего имени и за свой счет.

Реготделения «Знания» функционируют в 89 субъектах РФ, включая Удмуртию. Председателем республиканского отделения является Янина Чиговская-Назарова, директором филиала — Ольга Шкляева. В разных формах общество функционирует с 1947 года.