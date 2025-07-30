На М-8 два человека погибли в результате столкновения с лосем

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области на трассе М-8 «Холмогоры» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась 30 июля 2025 года в 01:50.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь из Москвы в Ярославль, наехал на лося. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком МАН, которым управлял мужчина 1997 года рождения. В результате столкновения грузовик съехал в кювет.

Водитель грузовика не пострадал, но водитель и пассажир Lada скончались на месте до приезда скорой помощи. Погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1969 года рождения.

Антон Голицын