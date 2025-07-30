Ограничена оплата банковскими картами ижевского трансфера «Аэропорт экспресс»

Трансфер «Аэропорт экспресс» — микроавтобус от Центральной площади Ижевска до аэрогавани — после ограничения мобильного интернета оплачивается только наличными или на сайте «Ижавиа» после покупки авиабилета, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Оплата банковскими картами при посадке на площади невозможна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ижавиа», Telegram Фото: «Ижавиа», Telegram

Мобильный интернет в Ижевске и нескольких районах Удмуртии ограничен пятый день подряд. 28 июля председатель регионального правительства Роман Ефимов назвал ограничения «превентивной мерой для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы». Сети Wi-Fi, проводной интернет и мобильная связь функционируют.

Ранее власти региона отключали мобильный интернет только при действии режимов «Беспилотная опасность» (последний раз был введен на четыре часа утром в субботу, 26 июля) и «Опасность атаки БПЛА».