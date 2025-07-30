Жительница Саратова пойдет под суд за причинение серьезных травм пешеходу в ДТП

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пешехода (ч. 1 ст. 264 УК РФ), в отношении 53-летней жительницы областного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, дорожная авария произошла в 08:20 8 марта этого года в районе дома № 1 по ул. им. Чайковского П.И. в Ленинском районе. Там фигурантка за рулем иномарки Cherry M11 сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Свою вину фигурантка полностью признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов