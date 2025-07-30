Молодежь Пермского края представила регион на форуме «иВолга-2025»

В Самарской области состоялся форум «иВолга» — флагманский окружной проект, проводимый под патронажем аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова. Пермский край представляли 80 участников — школьники, студенты, волонтеры, представители молодежных сообществ и авторы собственных проектов.

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В ходе форума молодые прикамцы участвовали в образовательных треках, культурно-патриотических мероприятиях, спортивных состязаниях и волонтерских акциях. Также они посетили мастер-классы, осваивали проектные методики, выполняли задания культурно-патриотического минимума, сдавали нормативы ГТО.

В этом году на Форуме особое внимание было уделено патриотической тематике. На Мастрюковской поляне работал павильон исторической памяти, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание гостей форума привлек региональный шатер Пермского края, оформленный в стилистике кинотеатра. Концепция «КиноПермь» представила культурное наследие региона через призму кинематографа.

Делегация Прикамья также приняла участие во всех ключевых культурных активностях форума. В рамках творческого конкурса «Голоса иВолги» была исполнена авторская песня Алены Низамеевой «Счастье не за горами». Патриотический номер Пермского края был высоко оценен экспертами, а команда региона заняла третье место в соревнованиях по дворовым видам спорта. Завершающим акцентом форума стала победа Ульяны Дерюшевой в окружном конкурсе «Молодежные медиа ПФО». В течение двух лет подряд представительница Пермского края признается лучшей среди молодых журналистов округа.

Всего в форуме «иВолга» приняли участие 1,5 тыс. молодых людей из 80 регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, отобранных по итогам конкурсного отбора более чем из 28 тыс. заявок. Конкурс на участие в форуме составил 20 человек на место.