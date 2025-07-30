В массовом ДТП в Миассе пострадали пять человек

В Миассе в аварии с двумя автомобилями и автобусом пострадали пять человек, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, вечером 29 июля во время дождя около дома №87 по улице Туристов в поселке Тургояк 22-летний водитель ВАЗ-21063 на изгибе дороги вправо не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автобусом ПАЗ-32053 под управлением 52-летнего водителя, после чего наехал на припаркованный на обочине автомобиль Renault Duster. Водителя легковой машины госпитализировали. Водителю автобуса и трем пассажирам 16, 17 и 18 лет назначили амбулаторное лечение.

Виталина Ярховска