Глава СКР запросил доклад по гибели подростка при взрыве в доме Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка в доме Волгограда. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Также Василию Семенову предстоит доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, трагедия произошла накануне, 29 июля, в одной из квартир жилого дома № 72 на ул. Морской. Там случился взрыв, в результате которого погиб 14-летний подросток. Взрыв мог быть вызван детонацией боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Павел Фролов