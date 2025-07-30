«Азот» вручил дипломы выпускникам БФ ПНИПУ

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» принял участие в торжественном мероприятии вручения дипломов выпускникам Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).

Четверо студентов, завершивших обучение в БФ ПНИПУ в 2025 году, являются целевыми студентами «Азота». Еще пятеро целевиков готовятся к выпуску в 2026 году.

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Химическое предприятие поддерживает целевых студентов на этапе обучения: выплачивает стипендии, гарантирует трудоустройство, а также предоставляет места для прохождения практики и стажировки.

В 2024 году стажировку на «Азоте» прошли 30 студентов, практику — 217 учащихся. За 6 месяцев 2025 года химическое предприятие познакомило с производством 113 практикантов из разных учебных заведений.

Сейчас у березниковского филиала Группы «Уралхим» действует 52 заключенных целевых договора. Продолжается набор студентов и абитуриентов на заключение аналогичного соглашения.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Березниковской городской Думы:

Филиал «Азот» делает все, чтобы мотивировать студентов на отличную учебу: знакомит с предприятием, обеспечивает интересной практикой, закрепляет за ними опытных наставников. На предприятии действуют программы поддержки для молодежи. Например, предоставляются служебные квартиры иногородним сотрудникам, которые учились в вузах по целевому набору от предприятия и успели отлично проявить себя во время прохождения практики. Благодаря нашей поддержке молодые люди знают, что в будущем, работая в «Азоте», они получат достойную высокооплачиваемую работу и вольются в дружный, сплоченный коллектив.

Филиал «Азот» — социальный партнер Березниковского политехнического техникума, Березниковского Строительного техникума, Соликамского горно-химического техникума и Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Филиал оказывает учебным заведениям спонсорскую помощь и предоставляет студентам возможность заключения целевых договоров, а также прохождения практики и стажировки на заводе.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники