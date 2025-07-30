В Челябинске для забега закроют проезд в центре города

Для проведения благотворительного забега «Достигая цели» 1 августа закроют движение по улицам Цвиллинга, Евтеева и Перовской, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

С 19:00 до 21:30 нельзя будет проехать по улице Цвиллинга на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Лазаретной. Другие улицы перекроют полностью. Также не будут курсировать трамваи на улице Цвиллинга. С 6:30 1 августа до окончания мероприятия запрещена парковка в местах временных ограничений.

Виталина Ярховска