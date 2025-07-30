В Ростове Великом суд изъял у владельца башню и церковную сторожку

Суд изъял у собственника объект культурного наследия (ОКН) «Северная башня ограды и сторожка церкви Крестовоздвижения» в Ростове Великом. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Здания находятся на Советской площади в центре города. По словам губернатора, владелец не принимал надлежащих мер к его содержанию и реставрации.

«Памятник разрушается на глазах, окна зашиты досками, кирпичная кладка стен покрылась трещинами. Как только решение суда вступит в силу, мы приступим к поиску нового владельца, который сможет подарить зданию новую жизнь»,— сообщил губернатор.

По словам Михаила Евраева, с конца 2024 года региональные власти подали в суд 166 исков об изъятии ОКН, из которых 30 уже удовлетворены.

Антон Голицын