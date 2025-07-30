Инфляция в Курганской области замедлилась до 10,9%

В июне инфляция в Курганской области составила 10,9%, уменьшившись к маю на 0,2 процентных пункта. По стране показатель находился на уровне 9,4%, сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился до 14,8% после 14,3% в мае. В июне подорожали сыр, молоко и молочные продукты. Переработчики молока активнее переносили в цены возросшие затраты на сырье, логистику и оплату труда. Также поступали и производители кондитерских изделий. Продолжилось увеличение стоимости рыбы. Объемы вылова рыбы по-прежнему отстают от прошлогодних, при этом выросли издержки рыболовецких компаний и переработчиков, в том числе на доставку, оплату труда и обслуживание оборудования. Некоторые продукты в июне стали дешевле. Например, немного снизились цены на вермишель, гречневую и манную крупы, рис, горох и фасоль, сливочное и оливковое масла.

Инфляция на непродовольственные товары, напротив, уменьшилась — с 5,9% в мае до 5,3% в июне. Заметнее всего подешевели телевизоры, средства связи, компьютеры и легковые автомобили. На это в основном повлияли укрепление рубля и снижение спроса, вызванное в том числе охлаждением потребительского кредитования. В этих условиях некоторые дилеры скорректировали цены на новые автомобили, чтобы продать накопленные запаса, а подержанные машины подешевели на вторичном рынке в среднем еще сильнее. Из-за охлаждения в секторе жилищного строительства динамика цен на материалы очень сильно различалась в зависимости от того, на какой стадии строительства и в каком виде они пользуются наибольшим спросом. Так, кирпич, краска и оконное стекло продолжили расти в цене, в то время как цемент, а также рубероид и металлочерепица подешевели. Товары повседневного спроса — бритвенные принадлежности, зубная щетка и паста, мыло и шампунь — вновь дорожали.

Инфляция на услуги тоже замедлилась до 14% против 15% в мае. Заметнее всего выросли цены в сфере зарубежного туризма. Наступление лета повысило спрос на поездки за границу, в том числе в Турцию и страны Закавказья. Интерес к внутреннему туризму также остается высоким, из-за чего стал дороже отдых на Черном море и проживание в гостиницах региона. Увеличились цены на медицинские услуги и услуги в системе образования. Это связано с ростом затрат, в том числе на расходные материалы и оплату труда в условиях дефицита врачей и учителей в регионе. Также высоким спросом пользуются услуги парикмахерских и салонов красоты. В июне подорожал маникюр, мужские и женские стрижки — владельцы бизнеса и мастера продолжили закладывать в стоимость прирост издержек на расходные материалы, зарплату персонала и обслуживание помещений.

Виталина Ярховска