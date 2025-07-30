В Ростовской ЦРБ назначен новый главврач

В Ростовской центральной районной больнице Ярославской области сменился главный врач. Наталья Овечкина, руководившая учреждением с июля 2014 года, покинула пост 28 июля 2025 года. Информация об этом размещена в едином госреестре юридических лиц, сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Новым главным врачом назначен Алексей Долгов, который приступил к обязанностям без статуса и.о. По данным Rusprofile, Долгов переехал в Ярославскую область из Вологодской области. Последний год он работал главным врачом Великоустюгской ЦРБ. В 2022 году Алексей Долгов занимал аналогичную должность в Октябрьской ЦГБ в Самарской области.