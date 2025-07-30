Власти требуют снять вывески с одного из старейших магазинов Перми

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась с иском к ЗАО «Гастроном Центральный». Согласно определению суда, ведомство требует демонтировать рекламные вывески с остекленной части оконных проемов юго-западного фасада (обращенного к ул. Сибирской) здания памятника истории Пермского края, расположенного по адресу: ул. Ленина, 34, в Перми.

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В 1876 году в этом здании был открыт первый в крае книжный магазин О.П. Петровской, говорится в судебном решении, опубликованном на сайте электронного правосудия.

Арбитражный суд Пермского края принял иск к производству. Предварительное заседание арбитражного суда первой инстанции состоится 20 августа 2025 года.

ЗАО «Гастроном Центральный» управляет зданием на углу улиц Ленина и Сибирской. Само здание было построено в 1862–1863 годах и является памятником истории Пермского края. В 1918 году власти национализировали помещения магазина, а в начале 1920-х годов их взяла в аренду Промысловая кооперативная артель «Гастроном», одним из учредителей которой был бывший купец Валерий Ковальский. Во времена СССР здесь десятилетия работал продуктовый гастроном, последний отдел которого закрылся в 2017 году. Тогда же основным арендатором помещения стала «Пятерочка».

По законодательству РФ, на объектах культурного наследия не допускается распространение наружной рекламы. Вывески магазинов на таких зданиях необходимо согласовывать с органом охраны объектов культурного наследия.