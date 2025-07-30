Самарский губернатор предложил ограничить госфинансирование футбольных клубов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказал мнение о возможном введении потолка государственного финансирования в российском футболе. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что «начались обсуждения реформ для создания более справедливой системы». По мнению господина Федорищева, одной из мер может стать запрет на государственное финансирование, превышающее 50% бюджета футбольных команд. Он привел в пример хоккей, где уже действует подобное ограничение.

Самарский губернатор подчеркнул, что это лишь его точка зрения, и отметил готовность полностью доверять руководству страны в принятии решений по данному вопросу.

Андрей Сазонов