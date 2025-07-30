В Якутии повреждено 122 домов и квартир из-за паводка

122 дома и квартиры признаны поврежденными и подлежащими капитальному ремонту в результате дождевого паводка в Якутии. Об этом сообщило министерство строительства региона. Всего осмотрено 230 жилых помещений — 14 в Абыйском районе и 216 в Оймяконском.

В Абыйском районе в селе Кубергеня повреждены 14 жилых домов. В Оймяконском районе повреждения выявлены в пяти населенных пунктах — всего 108 жилых помещений, включая 91 дом и 17 квартир в 11 домах. Пять жилых помещений — два индивидуальных дома и три квартиры в многоквартирных домах — признаны утраченными в селе Берег Юрдя.

По информации министра строительства региона Виктора Романова, выплаты на капремонт поврежденных жилых помещений и строительство новых домов взамен утраченных пойдут за счет резервного фонда правительства республики и внебюджетных источников. Единовременная компенсация пострадавшим от паводка увеличена с 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. В районы уже доставлены первые партии стройматериалов, которые направят для строительства и ремонта жилья.

Николай Борисов, Якутск