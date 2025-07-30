Житель Якутии пострадал при нападении медведя

В Аллаиховском районе Якутии бурый медведь напал на человека. Как сообщает Минэкологии региона, нападение было внезапным, пострадавший не провоцировал животное.

Инцидент произошел в бассейне реки Елонь, на территории протоки Сыганнах. Дикий зверь нанес человеку серьезные раны и переломы. Сейчас хищника ищут для отстрела в целях устранения угрозы жизни и здоровью населения.

Ранее министерство сообщало о росте случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам и промышленным объектам республики. С апреля по 18 июля вынесено 248 решений на регулирование численности — на отстрел 444 особей. Из них добыты 128.

Николай Борисов, Якутск