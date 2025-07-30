Силы ПВО сбили пять БПЛА над регионами России

Средства ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были уничтожены с 21:50 мск до полуночи. Над Тульской областью сбито три БПЛА. Еще два — над Курской областью.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших в результате атаки нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. При этом опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил он.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вчера вечером сообщал об одном погибшем из-за удара беспилотника.