В Курской области 19-летний парень погиб из-за атаки дрона

В селе Карыж Глушковского района Курской области в результате атаки дрона погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Вечером 29 июля вблизи деревни Щекино Рыльского района БПЛА атаковал трактор во время полевых работ. Пострадал 26-летний молодой человек, он получил травмы головы, груди, живота и конечностей, множественные осколочные ранения и ожоги I и II степени.

Раненого эвакуировали в Курскую областную больницу. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Алина Морозова