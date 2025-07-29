Сыгравший в «Твин Пиксе» и «Рэмбо 3» Алон Абутбул умер на пляже в Израиле

Израильский актер Алон Абутбул умер в возрасте 60 лет. Как пишет The Times of Israel он скончался на пляже возле Неве-Яма в Израиле. Артист почувствовал себя плохо сразу после выхода из воды и потерял сознание на глазах у отдыхающих. Прибывшие врачи в течение более часа пытались его реанимировать, но спасти жизнь актера не удалось.

Алон Абутбул за свою карьеру, начавшуюся в 1980-х, снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, включая голливудские проекты — «Рэмбо 3», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Мюнхен», а также «Падение Лондона». Также он сыграл в сериалах «Твин Пикс», «Закон и порядок», «Родина», «Касл» и «Морская полиция».

Кроме актерской деятельности, Абутбул работал режиссером, сценаристом, продюсером и озвучивал персонажей, получив ряд национальных и международных наград.