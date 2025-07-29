В «Дикси» опровергли сообщения о сбоях в работе сети

Сеть супермаркетов «Дикси», входящая в группу компаний «Магнит», продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале сети.

В Telegram-каналах и некоторых СМИ появлялись сообщения о временном закрытии торговых точек «Дикси» в столичном регионе, а также о том, что входы в магазины якобы были перегорожены тележками. Однако представители ритейлера опровергли эту информацию, подчеркнув, что все магазины функционируют без сбоев. «Данная информация не соответствует действительности, все магазины «Дикси» работают в обычном режиме»,— сообщили в компании.

Одновременно с этим 29 июля зафиксированы реальные перебои у ряда других сервисов и компаний. Например, стало известно о временном прекращении работы некоторых торговых точек аптечных сетей «Столички» и «Неофарм».

Подробнее о сбоях — в материале «Фармацевтов атаковали вирусами».