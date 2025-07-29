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А Курба будет жить!

Под Ярославлем прошел фестиваль, посвященный уникальному храму

26 июля в ярославском селе Курба прошел фестиваль «А Курба будет жить!», собравший около 1500 гостей со всей страны. Мероприятие было приурочено к 255-летию Казанского храма и 385-летию курбской иконы Казанской Божией Матери. Фестиваль организовал Благотворительный фонд «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов. Гости приняли участие в народных забавах, ярмарке, концертах, лекциях и мастер-классах. Как прошел фестиваль — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

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Гости фестиваля могли принять участие в старинных народных забавах

Гости фестиваля могли принять участие в старинных народных забавах

Фото: Владимир Ештокин

Директор фонда &quot;Белый Ирис&quot; Ольга Шитова

Директор фонда "Белый Ирис" Ольга Шитова

Фото: Владимир Ештокин

Мастер-класс по плетению храмовых венков

Мастер-класс по плетению храмовых венков

Фото: Владимир Ештокин

Казанская церковь в Курбе - единственный в мире 16-лепестковый храм-ротонда, с высоты птичьего полета напоминающий распустившийся цветок

Казанская церковь в Курбе - единственный в мире 16-лепестковый храм-ротонда, с высоты птичьего полета напоминающий распустившийся цветок

Фото: Владимир Ештокин

На сцене выступили коллективы «Курбовчанка», «Доброяр», «Свитлица», Московский рожечный хор, творческое объединение «Небо», духовный хор ярославского поселка Иваньково, отряд «Резонанс»

На сцене выступили коллективы «Курбовчанка», «Доброяр», «Свитлица», Московский рожечный хор, творческое объединение «Небо», духовный хор ярославского поселка Иваньково, отряд «Резонанс»

Фото: Владимир Ештокин

Мастер-класс по художественной росписи

Мастер-класс по художественной росписи

Фото: Владимир Ештокин

На фестивале звонари делились секретами мастерства

На фестивале звонари делились секретами мастерства

Фото: Владимир Ештокин

Московский рожечный хор

Московский рожечный хор

Фото: Владимир Ештокин

Фото: Владимир Ештокин

Живопись Казанского храма, созданная в 1796-1799 годах, содержит более 350 сюжетов на библейские темы

Живопись Казанского храма, созданная в 1796-1799 годах, содержит более 350 сюжетов на библейские темы

Фото: Владимир Ештокин

Новшеством стал запуск AR-проекта, связанного с использованием дополненной реальности. Каждый желающий мог скачать на телефон приложение, навести камеру на фрески и услышать рассказ виртуального гида-ангела

Новшеством стал запуск AR-проекта, связанного с использованием дополненной реальности. Каждый желающий мог скачать на телефон приложение, навести камеру на фрески и услышать рассказ виртуального гида-ангела

Фото: Владимир Ештокин

Работа ткацкого стана

Работа ткацкого стана

Фото: Владимир Ештокин

Фестиваль призван привлечь внимание к важности сохранения Казанского храма

Фестиваль призван привлечь внимание к важности сохранения Казанского храма

Фото: Владимир Ештокин

На фестиваль приехали как ярославцы, так и жителей разных регионов страны, от Калининграда до Екатеринбурга

На фестиваль приехали как ярославцы, так и жителей разных регионов страны, от Калининграда до Екатеринбурга

Фото: Владимир Ештокин

Мастер-класс по кузнечному делу

Мастер-класс по кузнечному делу

Фото: Владимир Ештокин

Атмосфера фестиваля

Атмосфера фестиваля

Фото: Владимир Ештокин

Фото: Владимир Ештокин

Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке

Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке

Фото: Владимир Ештокин

Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке

Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке

Фото: Владимир Ештокин

Работала выставка картин Ярославского пленэрного центра

Работала выставка картин Ярославского пленэрного центра

Фото: Владимир Ештокин

Во время фестиваля были собраны пожертвования, которые направлены на продолжение восстановление Казанского храма

Во время фестиваля были собраны пожертвования, которые направлены на продолжение восстановление Казанского храма

Фото: Владимир Ештокин

Каждый нашел себе забавы по душе

Каждый нашел себе забавы по душе

Фото: Владимир Ештокин

Настоятель Казанского храма иерей Иоанн Лозан рассказал о своеобразии курбской чудотворной иконы Казанской Божией Матери

Настоятель Казанского храма иерей Иоанн Лозан рассказал о своеобразии курбской чудотворной иконы Казанской Божией Матери

Фото: Владимир Ештокин

Казанская икона Божией Матери

Казанская икона Божией Матери

Фото: Владимир Ештокин

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Гости фестиваля могли принять участие в старинных народных забавах

Фото: Владимир Ештокин

Директор фонда "Белый Ирис" Ольга Шитова

Фото: Владимир Ештокин

Мастер-класс по плетению храмовых венков

Фото: Владимир Ештокин

Казанская церковь в Курбе - единственный в мире 16-лепестковый храм-ротонда, с высоты птичьего полета напоминающий распустившийся цветок

Фото: Владимир Ештокин

На сцене выступили коллективы «Курбовчанка», «Доброяр», «Свитлица», Московский рожечный хор, творческое объединение «Небо», духовный хор ярославского поселка Иваньково, отряд «Резонанс»

Фото: Владимир Ештокин

Мастер-класс по художественной росписи

Фото: Владимир Ештокин

На фестивале звонари делились секретами мастерства

Фото: Владимир Ештокин

Московский рожечный хор

Фото: Владимир Ештокин

Фото: Владимир Ештокин

Живопись Казанского храма, созданная в 1796-1799 годах, содержит более 350 сюжетов на библейские темы

Фото: Владимир Ештокин

Новшеством стал запуск AR-проекта, связанного с использованием дополненной реальности. Каждый желающий мог скачать на телефон приложение, навести камеру на фрески и услышать рассказ виртуального гида-ангела

Фото: Владимир Ештокин

Работа ткацкого стана

Фото: Владимир Ештокин

Фестиваль призван привлечь внимание к важности сохранения Казанского храма

Фото: Владимир Ештокин

На фестиваль приехали как ярославцы, так и жителей разных регионов страны, от Калининграда до Екатеринбурга

Фото: Владимир Ештокин

Мастер-класс по кузнечному делу

Фото: Владимир Ештокин

Атмосфера фестиваля

Фото: Владимир Ештокин

Фото: Владимир Ештокин

Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке

Фото: Владимир Ештокин

Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке

Фото: Владимир Ештокин

Работала выставка картин Ярославского пленэрного центра

Фото: Владимир Ештокин

Во время фестиваля были собраны пожертвования, которые направлены на продолжение восстановление Казанского храма

Фото: Владимир Ештокин

Каждый нашел себе забавы по душе

Фото: Владимир Ештокин

Настоятель Казанского храма иерей Иоанн Лозан рассказал о своеобразии курбской чудотворной иконы Казанской Божией Матери

Фото: Владимир Ештокин

Казанская икона Божией Матери

Фото: Владимир Ештокин

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