26 июля в ярославском селе Курба прошел фестиваль «А Курба будет жить!», собравший около 1500 гостей со всей страны. Мероприятие было приурочено к 255-летию Казанского храма и 385-летию курбской иконы Казанской Божией Матери. Фестиваль организовал Благотворительный фонд «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов. Гости приняли участие в народных забавах, ярмарке, концертах, лекциях и мастер-классах. Как прошел фестиваль — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гости фестиваля могли принять участие в старинных народных забавах Фото: Владимир Ештокин Директор фонда "Белый Ирис" Ольга Шитова Фото: Владимир Ештокин Мастер-класс по плетению храмовых венков Фото: Владимир Ештокин Казанская церковь в Курбе - единственный в мире 16-лепестковый храм-ротонда, с высоты птичьего полета напоминающий распустившийся цветок Фото: Владимир Ештокин На сцене выступили коллективы «Курбовчанка», «Доброяр», «Свитлица», Московский рожечный хор, творческое объединение «Небо», духовный хор ярославского поселка Иваньково, отряд «Резонанс» Фото: Владимир Ештокин Мастер-класс по художественной росписи Фото: Владимир Ештокин На фестивале звонари делились секретами мастерства Фото: Владимир Ештокин Московский рожечный хор Фото: Владимир Ештокин Фото: Владимир Ештокин Живопись Казанского храма, созданная в 1796-1799 годах, содержит более 350 сюжетов на библейские темы Фото: Владимир Ештокин Новшеством стал запуск AR-проекта, связанного с использованием дополненной реальности. Каждый желающий мог скачать на телефон приложение, навести камеру на фрески и услышать рассказ виртуального гида-ангела Фото: Владимир Ештокин Работа ткацкого стана Фото: Владимир Ештокин Фестиваль призван привлечь внимание к важности сохранения Казанского храма Фото: Владимир Ештокин На фестиваль приехали как ярославцы, так и жителей разных регионов страны, от Калининграда до Екатеринбурга Фото: Владимир Ештокин Мастер-класс по кузнечному делу Фото: Владимир Ештокин Атмосфера фестиваля Фото: Владимир Ештокин Фото: Владимир Ештокин Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке Фото: Владимир Ештокин Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке Фото: Владимир Ештокин Работала выставка картин Ярославского пленэрного центра Фото: Владимир Ештокин Во время фестиваля были собраны пожертвования, которые направлены на продолжение восстановление Казанского храма Фото: Владимир Ештокин Каждый нашел себе забавы по душе Фото: Владимир Ештокин Настоятель Казанского храма иерей Иоанн Лозан рассказал о своеобразии курбской чудотворной иконы Казанской Божией Матери Фото: Владимир Ештокин Казанская икона Божией Матери Фото: Владимир Ештокин Следующая фотография 1 / 24 Гости фестиваля могли принять участие в старинных народных забавах Фото: Владимир Ештокин Директор фонда "Белый Ирис" Ольга Шитова Фото: Владимир Ештокин Мастер-класс по плетению храмовых венков Фото: Владимир Ештокин Казанская церковь в Курбе - единственный в мире 16-лепестковый храм-ротонда, с высоты птичьего полета напоминающий распустившийся цветок Фото: Владимир Ештокин На сцене выступили коллективы «Курбовчанка», «Доброяр», «Свитлица», Московский рожечный хор, творческое объединение «Небо», духовный хор ярославского поселка Иваньково, отряд «Резонанс» Фото: Владимир Ештокин Мастер-класс по художественной росписи Фото: Владимир Ештокин На фестивале звонари делились секретами мастерства Фото: Владимир Ештокин Московский рожечный хор Фото: Владимир Ештокин Фото: Владимир Ештокин Живопись Казанского храма, созданная в 1796-1799 годах, содержит более 350 сюжетов на библейские темы Фото: Владимир Ештокин Новшеством стал запуск AR-проекта, связанного с использованием дополненной реальности. Каждый желающий мог скачать на телефон приложение, навести камеру на фрески и услышать рассказ виртуального гида-ангела Фото: Владимир Ештокин Работа ткацкого стана Фото: Владимир Ештокин Фестиваль призван привлечь внимание к важности сохранения Казанского храма Фото: Владимир Ештокин На фестиваль приехали как ярославцы, так и жителей разных регионов страны, от Калининграда до Екатеринбурга Фото: Владимир Ештокин Мастер-класс по кузнечному делу Фото: Владимир Ештокин Атмосфера фестиваля Фото: Владимир Ештокин Фото: Владимир Ештокин Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке Фото: Владимир Ештокин Художники и народные умельцы продавали свои произведения на ярмарке Фото: Владимир Ештокин Работала выставка картин Ярославского пленэрного центра Фото: Владимир Ештокин Во время фестиваля были собраны пожертвования, которые направлены на продолжение восстановление Казанского храма Фото: Владимир Ештокин Каждый нашел себе забавы по душе Фото: Владимир Ештокин Настоятель Казанского храма иерей Иоанн Лозан рассказал о своеобразии курбской чудотворной иконы Казанской Божией Матери Фото: Владимир Ештокин Казанская икона Божией Матери Фото: Владимир Ештокин