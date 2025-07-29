А Курба будет жить!
Под Ярославлем прошел фестиваль, посвященный уникальному храму
26 июля в ярославском селе Курба прошел фестиваль «А Курба будет жить!», собравший около 1500 гостей со всей страны. Мероприятие было приурочено к 255-летию Казанского храма и 385-летию курбской иконы Казанской Божией Матери. Фестиваль организовал Благотворительный фонд «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов. Гости приняли участие в народных забавах, ярмарке, концертах, лекциях и мастер-классах. Как прошел фестиваль — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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