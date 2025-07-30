«Новые люди» взялись за дело

Финалисты конкурса молодежных стартапов «Я в деле», организованного при поддержке партии «Новые люди», Минобрнауки и Минпросвещения, получили 29 июля в Москве денежные призы. Одним участникам эти деньги нужны, чтобы только выйти на рынок, другим — чтобы масштабировать уже существующие предприятия. Самим же партийцам, как выяснил “Ъ”, проект помогает собрать вокруг себя неравнодушных сторонников с нужными предпринимательскими ценностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Детально свои бизнес-идеи участники презентовали региональным жюри. В столице стартаперы вкратце представили идеи на небольших стендах. Судя по экспозиции, в тренде у молодых предпринимателей сегодня небольшие товарные производства, а также социальные, образовательные и нетворкинговые проекты.

Большая часть стартаперов предсказуемо ограничилась готовыми к запуску концептами и анализом рынка. Но нашлись и проекты, уже вовлеченные в рынок. Некоторые участники даже похвастались пусть небольшой, но прибылью: от 40 тыс. руб. (обучение игре в го) до 85 тыс. руб. (гончарная мастерская). При этом речь шла в том числе и о проектах в жестко регулируемых отраслях: несколько стартапов касались медицины (изготовление протезов и неинвазивных глюкометров), а молодые люди из Калининградской области презентовали производство нестационарных торговых объектов (ларьков).

«Нежный возраст» бизнесменов необходимому по жизни доступу «в кабинеты» не препятствует, заверил “Ъ” креативный директор одного из предприятий 20-летний Андрей Емельянов: «И мы не договариваемся в кабинетах, а встречаемся в кофейнях». По его словам, поскольку отрасль развивается, администрация приветствует молодых игроков.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев уже со сцены признался, что «опять не успел посмотреть все». Зато он вспомнил «расхожее выражение "Россия — страна талантов"» и попросил поднять руки тех, кто тоже слышал нечто подобное: «Так, а теперь поднимите те, кто не слышал… Теперь те, кто не поднимал… Вот кто отсиживается? Из-за того, что отсиживаемся, у нас такая маленькая фракция в Госдуме!..» Некоторые политики, посетовал господин Нечаев, не называя имен, беспрерывно стремятся что-нибудь запретить, а вот проект «Я в деле» — «про то, чтобы разрешать»: «Разрешать людям состояться, разрешать людям делать мир лучше».

В перечне проектов-победителей оказались уже упомянутые глюкометры (Москва) и бионические протезы (ЛНР), а также антивандальный автомат по продаже воды на остановках (Волгоградская область), пробиотик для телят (Белгородская область) и несколько онлайн-платформ. Победители получили денежные сертификаты номиналом от 40 тыс. до 450 тыс. руб.

Политический смысл проекта сводится к тому, чтобы сформировать «активное сообщество людей дела», рассказал “Ъ” Алексей Нечаев: «Это новое поколение активных, самостоятельных людей, которые не ждут перемен к лучшему, а делают их сами». Впрочем, конкурсантов с нетерпением ждут и непосредственно в «Новых людях», следовало из слов политика: «Это уже происходит. В партии рады всем, кто делом помогает стране и разделяет наши ценности».

Григорий Лейба