В Черноземье 30 июля будет тепло и сухо, от +14°С до +33°С

В среду, 30 июля в регионах Черноземья будет тепло и сухо. Температура — от +14°С в темное время суток до +33°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, температура составит +20°C. Днем — облачно, +33°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +16°C. Днем — облачно, +30°C.

В Курске ночью — малооблачно, +19°C. Днем — облачно, +29°C.

В Липецке ночью ожидается малооблачная погода, +15°C. Днем — облачно с прояснениями, +29°C.

В Орле ночью — малооблачно, +17°C. Днем — облачно, +29°C.

В Тамбове в темное время суток будет малооблачно, +14°C. Днем — переменная облачность, +29°C.

Юрий Голубь