Естественный конкурсный отбор

Предпринимателю Денису Ханову не удалось расторгнуть госконтракт между региональным Центром организации дорожного движения и уфимской компанией «Смартрегион». Осенью прошлого года они подписали договор стоимостью 96 млн руб. на обслуживание и ремонт более 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Господин Ханов, который участвовал в торгах, счел, что организатор нарушил закон: вместо аукциона он провел конкурс. В итоге предприниматель, который предложил выполнить работы за 76,5 млн руб., проиграл. Две судебные инстанции с доводами истца не согласились.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт на содержание дорожных камер стал предметом судебного разбирательства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Контракт на содержание дорожных камер стал предметом судебного разбирательства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Индивидуальный предприниматель Денис Ханов не смог оспорить госконтракт стоимостью 96 млн руб. между ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и уфимским ООО «Смартрегион». 8 октября 2024 года «Смартрегион» по итогам торгов обязался в течение 273 дней обслуживать и ремонтировать 304 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах республики.

Открытый конкурс был объявлен в июле 2024 года. Начальная цена контракта — 110,1 млн руб. Конкурсная комиссия рассматривала две заявки. По итогам их оценки, «Смартрегион» получил 84,71 балла, а Денис Ханов — 66 баллов. По критерию цены контракта предприниматель заслужил от членов конкурсной комиссии больше баллов, чем «Смартрегион», но победитель торгов компенсировал эту характеристику лучшими оценками по критерию квалификации персонала.

В апреле арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска предпринимателя к Центру организации дорожного движения и «Смартрегиону», а около недели назад Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд опубликовал постановление, которым оставил в силе решение суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, Денис Ханов заявил в суде, что спорный контракт был заключен с нарушениями закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По его словам, торги были проведены путем открытого конкурса, тогда как контракт «должен быть заключен по результатам открытого аукциона». Также, отметил господин Ханов, он предложил выполнить работы на 19,5 млн руб. дешевле, чем «Смартрегион».

Центр организации дорожного движения с претензиями не согласился. По его мнению, подав заявку на участие в торгах, Денис Ханов согласился с их условиями.

Денис Ханов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Уфе с 2019 года и ранее был совладельцем ликвидированного ООО «Нептун». В 2024 году он заключил два контракта с ЦОДД на содержание систем автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и их текущий ремонт стоимостью 8,9 млн руб.

ООО «Смартрегион», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2019 года в Уфе. Владелец компании — Руслан Полетаев. Выручка в 2024 году составила 216,1 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что организатор торгов имел право выбирать способ определения победителя. При проведении аукциона, указал суд, «главным критерием оценки является наименьшая цена», но в спорном случае заказчика больше волновало «качество выполняемых работ». Поэтому критерии отбора на конкурсных условиях не противоречат законодательству «и повышают шансы заказчика заключить контракт с более квалифицированным подрядчиком, у которого есть обученные специалисты и опыт выполнения аналогичных работ».

В апелляционной инстанции господин Ханов утверждал, что «он стал бы победителем при ином способе определения поставщика услуги», поэтому настаивал на неверном способе определения победителя торгов.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении отметил, что комплексы фотовидеофиксации — дорогое оборудование, обслуживание которого «должно осуществляться квалифицированным персоналом». Проведение конкурса, по мнению суда, не привело к сокращению числа участников торгов. Организатор выбрал лучшее предложение из трех. Довод истца о том, что «он стал бы победителем электронного аукциона, если бы заказчик выбрал такую форму определения исполнителя спорных услуг, подлежит отклонению, поскольку противоречит существу проведения конкурентной процедуры».

Номера телефона Дениса Ханова нет в открытом доступе.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что выводы суда «в целом выглядят обоснованными с формально-юридической точки зрения». «Ключевым аргументом суда стало обоснование того, что заказчик имел право выбрать способ закупки в форме электронного конкурса,— отметил юрист.— Что касается перспектив в кассации, то они выглядят ограниченными. Эта инстанция рассматривает дела исключительно по вопросам права, а позиция нижестоящих судов основана на детальном анализе фактических обстоятельств дела».

Булат Баширов