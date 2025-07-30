В окладе не остался

Верховный суд РФ (ВС) защитил гражданина, которого в рамках банкротного дела работодателя обязали вернуть премии за несколько лет. Работник занимал должность руководителя юридического отдела, был единственным юристом на предприятии и выполнял свои обязанности добросовестно, за что регулярно получал поощрения сверх оклада. Однако не все выплаты организация оформляла приказом, поэтому переводы вызвали подозрения у арбитражных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

ВС разъяснил, при каких условиях выплаты работнику можно признать недействительными. История, дошедшая до высшей инстанции, началась в июне 2020 года, когда Константин Киртичук устроился в ООО «Бамос Трейд» на должность руководителя юридического отдела с окладом 115 тыс. руб. В сентябре 2022 года он уволился, но за это время успел получить 1,4 млн руб. премий, хотя не все из них были оформлены приказом. Помимо этого, работодатель выплатил сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск, которая за счет поощрений увеличилась на 113 тыс. руб.

При этом организация находилась в процессе банкротства. В январе 2022 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения, а уже в декабре открыл конкурсное производство. В рамках дела о несостоятельности конкурсный управляющий попросил Арбитражный суд Москвы обязать господина Киртичука вернуть около 1,5 млн руб. Все инстанции вплоть до окружной кассации поддержали требования управляющего, поскольку, по их версии, гражданин являлся лицом, аффилированным с гендиректором, и не мог не знать, что оснований для получения каких-либо дополнительных выплат не было. В итоге арбитражные суды сочли, что переводы работнику уменьшили конкурсную массу, являлись ничтожными сделками со злоупотреблением правом в соответствии со ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ (ГК).

Формальные недочеты

Однако Константин Киртичук не смирился с таким исходом и подал жалобу в ВС. Гражданин настаивал, что никаких подтверждений аффилированности суды в решениях не приводили. К тому же он добросовестно исполнял свои обязанности, поэтому спорные платежи «не могли быть квалифицированы как вредоносные операции», говорилось в жалобе. Высшая инстанция признала эти аргументы заслуживающими внимания и передала дело на рассмотрение экономколлегии ВС, которая 25 июля опубликовала свое решение.

Из определения ВС следует, что арбитражные суды действительно не могли ссылаться на ст. 10 и 168 ГК, поскольку правонарушение, приписываемое господину Киртичуку, охватывается более приоритетными нормами о подозрительных сделках в законе о банкротстве. Но даже по профильному банкротному регулированию необходимо доказать «неравноценное встречное исполнение», чего сделано не было, указала коллегия судей. А отсутствие письменных приказов является лишь формальным недочетом, который сам по себе не влечет недействительности операций, уточнил ВС.

Конкурсному управляющему, разъяснила экономколлегия, следовало доказать, что уровень оплаты труда по аналогичной должности на схожих по роду и масштабу деятельности предприятиях кратно отличается от сумм, которые получал Константин Киртичук. Однако в этом деле суды таких обстоятельств не установили. Доказательств намеренного завышения платы «по отношению к расценкам других юристов такого же уровня профессионализма и репутации» не было, говорится в определении. Вывод об аффилированности работника с гендиректором ничем не подтвержден, отметила высшая инстанция. В результате ВС отменил акты нижестоящих инстанций и направил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Сбалансированный подход

Руководитель практики банкротства коллегии адвокатов Delcredere Сергей Савосько отмечает, что зарплата и другие выплаты топ-менеджменту должника всегда попадают под пристальное внимание арбитражного управляющего и кредиторов. Под оспаривание обычно подпадают дополнительные соглашения об увеличении заработной платы и выплаты премий. По наблюдениям юриста, суды в большинстве случаев встают на сторону работников, а выплаты признают недействительными, когда нарушение является очевидным.

Вместе с тем генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что такие иски часто обоснованны, поскольку топ-менеджмент и бенефициары лучше всего осведомлены о наличии признаков банкротства. Внезапные стимулирующие выплаты, «золотые парашюты» и повышения зарплаты в период, предшествующий банкротству, не редкость, говорит она.

Тем не менее нахождение должника в кризисном состоянии еще не означает, что работники не вправе рассчитывать на премии, ведь они продолжают трудовую деятельность и выполняют свои функции, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. К тому же в деловой практике часто случается, что основной доход работник получает в виде переменной части, в том числе в виде премии, рассказывает советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов.

Опрошенные “Ъ” юристы единогласно поддерживают выводы ВС. Сергей Савосько подчеркивает, что высшая инстанция не встает на защиту прав работника безоговорочно. По его словам, экономколлегия установила сбалансированный подход, поскольку случаи явного вывода активов накануне банкротства будут пресекаться, а во всех других ситуациях трудовые права работника имеют приоритет. Господин Некрасов не исключает, что при новом рассмотрении арбитражные суды смогут доказать наличие оснований для признания выплат недействительными. Но такое случается редко, обычно все ключевые доказательства представляются сразу, делится наблюдениями Анна Барабаш.

Ян Назаренко