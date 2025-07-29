Территорию вокруг памятника Попову поставят на баланс города

Глава Перми Эдуард Соснин поручил администрации Ленинского района и департаменту дорог и благоустройства поставить на баланс города территорию вокруг памятника изобретателю радио Александру Попову, сообщил градоначальник в своем телеграмм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Решение об этом он принял во время личного приема – жители обратили внимание мэра на состояние лавочек и территории вокруг памятника Попову, а также газонов на пересечении улиц Ленина и Попова. По поручению мэра, после постановки на баланс города территории вокруг памятника, будет выполнен необходимый ремонт лавочек и проведено благоустройство.

Памятник изобретателю радио Александру Попову был установлен в 2013 году возле офиса компании «Ростелеком» по инициативе руководства компании. А в 2020 году связисты покинули территорию: здание было продано фирме «Екатеринбург-Хоум», и на месте их штаб-квартиры был открыт бизнес-центр под названием «Попов».