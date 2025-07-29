Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на девочку в Саратове

Прокуратура Октябрьского района Саратова приступила к проверке по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, бездомная собака напала на девочку накануне, 28 июля, в частном секторе на ул. Песчаная в Саратове. Пострадавшую с травмами увезли в лечебное учреждение.

В ходе проверки надзорному ведомству предстоит оценить действия уполномоченных структур по отлову безнадзорных животных. Как только проверочные мероприятия завершатся, прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования. Также надзорное ведомство рассмотрит вопрос об обращении в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.

Павел Фролов