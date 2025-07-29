Переводы упираются в блок

Клиенты российских банков все чаще сообщают о блокировке средств на картах. Такие жалобы массово появляются в «Народном рейтинге» сайта Banki.ru. Наибольшее число жалоб у клиентов сервиса «МТС Деньги», пишут «Известия». В Центробанке пояснили, что речь идет не о технических сбоях, а о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. При подозрении в использовании схем с участием подставных лиц банки ограничивают дистанционное обслуживание, а также трансакции. При этом, как отметили в Росфинмониторинге, речь не идет о массовых блокировках — «антиотмывочное» законодательство не предполагает такого подхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В таких случаях на разблокировку зачастую уходит несколько месяцев, отмечает эксперт по системам защиты банковской информации Николай Пятиизбянцев: «Есть ошибочные блокировки, есть блокировки с целью предотвращения мошенничества в отношении клиента. Как только клиент подтверждает легитимность операций, блокировка моментально снимается в соответствии с законом. А есть, скажем так, репрессивные блокировки двух видов. Первый связан со 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", когда банк подозревает, что клиент в этом замешан. Второй вид связан со 161-ФЗ, когда клиент является получателем похищенных денежных средств.

Как правило, проблема в том, что люди продают свои карты и счета другим. В этом месяце как раз вступила в силу статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность именно за продажу своих карт и счетов для противоправной деятельности. Если человек попадает в базу данных ЦБ по дропперам, он может пойти в суд и доказывать, что он не виноват. Или он может просто закрыть счета и забрать свои деньги из банка, но это не спасет его от того, что он находится в базе данных, и если он откроет счет в другом банке, к нему будут опять применены те же самые меры».

Также в мае вступил в силу новый закон, ограничивающий переводы между физлицами — не более 100 тыс. руб. в месяц. Мера направлена против так называемых дропперов — подставных лиц, через которых обналичивают деньги. На фоне новых требований банки могут чаще ошибочно блокировать операции, отмечает экономист Сергей Хестанов:

«Чаще всего причиной для блокировки является необычно крупная сумма. Кроме того, имеет значение, переводил ли ранее клиент на данный счет какие-то средства. Обычно первый перевод имеет более высокие шансы быть заблокированным, если раньше этому получателю деньги не переводили. В остальном, к сожалению, иногда причины блокировки трудно объяснить логически. Как правило, вероятность ложных блокировок резко возрастает, когда вводятся какие-то новые нормы. И в этих условиях, боясь даже случайно эти нарушения допустить, банки резко ужесточают политику. Я, например, по этой причине предпочитаю иметь более одного счета в разных банках, потому что у меня уже были прецеденты, когда банку что-то показалось подозрительным, и он заблокировал счет. И для того чтобы не нервничать, я просто воспользовался альтернативой, а потом уже в спокойной обстановке нанес визит в банк и легко ответил на все вопросы».

Чтобы снизить риск блокировки, при переводе средств между физлицами стоит указывать назначение, подчеркивают в банках. Также эксперты советуют работать только с продавцами и исполнителями, готовыми заключить договор и выдать чек, пишут «Известия».

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Валерия Калинина