Прокуратура начала проверку после гибели несовершеннолетнего в ДТП под Саратовом

Прокуратура Базарно-Карабулакского района Саратовской области выясняет обстоятельства ДТП с погибшим несовершеннолетним пассажиром. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 16:45 сегодня, 29 июля, на ул. Молодежная в селе Старые Бурасы. Там несовершеннолетний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и протаранил дерево.

В результате аварии на месте погиб несовершеннолетний пассажир. Водителя увезли в лечебное учреждение. На место происшествия выехал прокурор района Максим Бутенко. Надзорное ведомство также поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы.

Павел Фролов