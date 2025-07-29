Немного немало

Правительство Нижегородской области стимулирует выплату дивидендов акционерных обществ с госучастием, рассчитывая выполнить план по поступлениям в бюджет. Однако «Газпром» и нижегородский аэропорт на годовых собраниях акционеров уже решили не распределять прибыль, и власти инициировали внеочередные собрания, уточнил министр имущества Сергей Баринов. В условиях снижения доходов добиться от АО повышенных дивидендов будет сложно: по прогнозам Центробанка, выплаты коммерческих структур сократятся на треть, напомнил председатель комитета заксобрания по бюджету Александр Шаронов. Впрочем, годовые отчисления большинства предприятий в правительстве назвали «смешными суммами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти инициировали внеочередные собрания акционеров предприятий с госучастием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Власти инициировали внеочередные собрания акционеров предприятий с госучастием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области пока не уточнило план доходов акционерных обществ с госучастием и размер дивидендов в бюджет 2025 года, сообщил директор областного государственно-правового департамента Леонид Литвиненко на заседании комитета заксобрания по бюджету и налогам. Детализировать план в правительстве обещали во втором полугодии 2025 года, поскольку не все АО с госучастием региона приняли решения о выплате дивидендов за 2024 год, и перечислений в бюджет от них пока не было. Годовые собрания акционеров провели не все предприятия, уточненный план по доходам сверстают до конца года, хотя по закону «Об акционерных обществах» решения о распределении прибыли должны быть приняты с 1 марта по 30 июня. «Скорректировать плановое задание для акционеров можно после того, как состоятся их общие собрания»,— напомнил заместитель губернатора Егор Поляков.

Как писал “Ъ”, при верстке бюджета Нижегородской области на 2025 год депутаты заксобрания просили увеличить доходы казны от участия в акционерных обществах на 200 млн руб. вместо запланированных 400 млн руб. за счет госпредприятия Нижегородская областная фармация — единственного поставщика лекарств в больницы и владельца крупнейшей региональной сети аптек. Судя по отчету об исполнении бюджета, в 2024 году казна Нижегородской области получила 682,8 млн руб. акционерной прибыли, в бюджет Нижнего Новгорода поступило 297,4 млн руб. от прибыльных «Теплоэнерго» и АО ТЭК НН. В 2023 году дивиденды региону составили 369 млн руб., а на следующий год крупные предприятия нижегородский аэропорт и структуры «Газпрома» заложили меньшую прибыль.

Акционеры «Газпрома» и нижегородского аэропорта решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов. Совладельцы некоторых других структур принимают решения позднее 30 июня: это позволяют уставы организаций, уточнил господин Баринов. «Мы инициировали повторное проведение внеочередных собраний акционеров по распределению прибыли и постараемся договориться о выплате дивидендов»,— заверил чиновник.

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов усомнился в возможности получить дивиденды от участия Нижегородской области в региональной сбытовой компании «Газпрома». «Вряд ли это получится. Весь федеральный “Газпром” в этом году не платит дивиденды, а “дочка” в регионе вдруг начнет платить? Я лично очень удивлюсь, но попытка — не пытка»,— отметил господин Шаронов, комментируя инициативу властей созвать внеочередные собрания акционеров. Требовать от предприятий дополнительных выплат в бюджет в сегодняшних экономических условиях сложно, добавил депутат, напомнив, чтою, по прогнозам Центробанка РФ, дивидендные выплаты в федеральный бюджет у коммерческих предприятий будут на треть ниже прошлогодних.

Депутат и советник-наставник нижегородского губернатора Дмитрий Бедняков рекомендовал правительству и балансовым комиссиям предприятий скорректировать механизм определения размера прибыли. «У нас есть примеры, когда прибыль предприятия изымается в большом объеме. Однако на деле как таковой прибыли нет, поскольку в расчете чистых активов и прибыли используется большая дебиторская задолженность. Фактически определение прибыли получается весьма формальным»,— отметил господин Бедняков, имея в виду ситуацию в областной фармации.

Александр Шаронов рекомендовал не «обобщать кейс на все акционерки»: «Мы не торопимся ставить им в план задания, поскольку принимаем во внимание фактическую ситуацию каждого из них. Мы не задираем планки».

Егор Поляков сообщил “Ъ”, что план доходов от участия в акционерных обществах будет выполнен. «Это не такие большие суммы, они смешные. Единственный, кто платит деньги, — структура “Газпрома”. Все остальные платят копейки, это исчезающая малая сумма»,— подытожил чиновник.

Владимир Зубарев