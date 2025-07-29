Под Астраханью в коллекторе погибли два человека, проводится проверка

Прокуратура Камызякского района Астраханской области поставила на контроль выяснение обстоятельств гибели двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Трагедия произошла сегодня, 29 июля, в селе Комаровка Камызякского района. Там погибли в канализационном коллекторе два местных жителя.

На место происшествия выехал и.о. прокурора района Артем Земсков. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следствием по данному факту.

Павел Фролов