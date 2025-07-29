Крупнейшие операторы железных дорог США объявили о слиянии на $85 млрд

Американские железнодорожные компании Union Pacific и Norfolk Southern договорились о слиянии и создании первого в США трансконтинентального оператора железных дорог. В случае одобрения регуляторами оно станет крупнейшим в истории железнодорожного сектора в США: его стоимость оценивается в $85 млрд. Рыночная стоимость объединенной компании превысит $250 млрд.

По условиям соглашения Union Pacific заплатит по $320 за одну акцию Norfolk Southern, что составляет премию в 25% к цене бумаг Norfolk Southern на закрытии торгов 16 июля. В результате сделки появится компания, которая будет управлять 80,5 тыс. км железных дорог, проходящих через территорию 43 штатов. Эти дороги соединят два побережья страны и 100 расположенных на них портов. Union Pacific, основанная в 1862 году, сейчас крупнейший железнодорожный оператор в Северной Америке по объему выручки ($24,3 млрд в год). Объем годовой выручки Norfolk Southern составляет $12,1 млрд). Предыдущее мегаслияние в железнодорожной отрасли США было в 2023 году – между Canadian Pacific и Kansas City Southern, его объем превысил $31 млрд. Акции Union Pacific и Norfolk Southern на фоне новостей о слиянии теряют по 2,8%.

Алена Миклашевская