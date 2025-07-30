Возвращенцам готовят прием

Правительство не поддержало подготовленный группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым законопроект, предполагающий повышение ставку налога на прибыль в размере 35% для покинувших российский рынок три года назад иностранных компаний в случае их возвращения в страну. Также отклонена идея создать специальный реестр компаний, покинувших российский рынок после начала СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

На заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 29 июля сочли дискриминационным внесенный в Госдуму группой депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергеем Мироновым законопроект о ставке налога в размере 35% для зарубежных компаний, покинувших РФ после февраля 2022 года, в том числе по внешнеполитическим причинам. Сейчас ставка этого налога составляет 25%. По данным “Ъ”, эту идею в основном не поддерживают в Минфине и Минэкономики, где и готовили отзыв к предложенным депутатами поправкам.

В п. 2 ст. 3 Налогового кодекса указывается, что «налоги не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев», говорится в отзыве правительства на проект закона. Кроме того, уточняют там, «не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала».

Власти также не поддержали второй законопроект, внесенный главой СРЗП и предусматривающий создание специального реестра компаний, покинувших российский рынок после начала военного конфликта между РФ и Украиной. По мнению автора идеи, попадание компаний в этот реестр автоматически должно означать для них повышенную ставку налога на прибыль. Ранее господин Миронов заявлял, что такой реестр нужен для защиты российских производителей: «Транснациональные корпорации после возвращения в Россию могут заниматься недобросовестной конкуренцией».

В своем отзыве на этот проект закона министерства пишут, что ими уже предложены поправки к законодательству, предусматривающие дополнительную защиту интересов российских собственников бизнеса и усложнение процедуры обратного выкупа акций стратегических компаний иностранными инвесторами из недружественных стран.

За три года, с марта 2022 года, из России ушло 62% крупных иностранных компаний, по подсчетам аудиторской компании Kept (бывшая KPMG). Например, это ритейлеры H&M, Inditex, IKEA, промышленные гиганты Total, Fortum, Exxon Mobil, 56% из покинувших РФ за этот период крупных иностранных компаний продали свои активы российским компаниям, 22% — локальному менеджменту. Лишь 8% компаний закрыли бизнес. О возможном возвращении ушедших из России иностранных компаний на рынке стали активно говорить после кратковременного потепления отношений между РФ и США, случившемуся перед избранием Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.

Опрошенные “Ъ” юристы поддерживают позицию правительства по вопросу о возможном повышении налога для иностранных компаний. Оно, по мнению управляющего партнера бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгения Тимофеева, может способствовать лишь выдавливанию оставшегося западного бизнеса и приведет к снижению наполняемости российского рынка товарами и услугами. Но вопрос требует решения, по мнению гендиректора юркомпании «Митра» Юрия Мирзоева, — по крайней мере, в части компенсации потерь для бюджета от ухода иностранного бизнеса: возможно, путем введения разового специального сбора в случае возвращения компании в Россию. Такой платеж, по мнению управляющего партнера юркомпании «Поправка бизнеса» Наталии Поправко, сохранит рыночные принципы и позволит компаниям, желающим восстановить бизнес в РФ, «продемонстрировать лояльность».

Господин Мирзоев также считает, что нужно предусмотреть законодательный запрет на оспаривание заключенных в 2022–2025 годах сделок по продаже зарубежными компаниями активов в РФ. Условием для возвращения может также стать требование к локализации производства, привлечению российских партнеров либо ограничению доли рынка в первые два года, заключает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.

Халиль Аминов