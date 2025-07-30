В споре не родилась конкуренция

Специализированному застройщику «Родина-парк» не удалось отменить решение управления ФАС по Башкирии, ранее не усмотревшего нарушения закона «О конкуренции» при проведении торгов на право заключить договор комплексного развития территории (КРТ). Спор был связан с кварталом, ограниченным проспектом Салавата Юлаева, улицами Мингажева, Айской и проектируемой частью Бакалинской улицы в Уфе. Состоялись торги, в которых участвовал, но не победил истец. Недовольная итогами конкурса компания пожаловалась в УФАС на непрозрачность условий контракта, отмечая, что это препятствует конкуренции. Управление с этим не согласилось и не предписало отменить результаты торгов. Две судебные инстанции пришли к выводу о законности решения антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал специализированному застройщику «Родина-парк» (до 5 июня — ООО «Любимый город») в удовлетворении иска к управлению ФАС по Башкирии. Компания пыталась отменить решение антимонопольного ведомства, отклонившего ее жалобу на действия администрации Уфы при проведении конкурса на право застраивать квартал недалеко от мечети Ар-Рахим.

ООО «Специализированный застройщик "Родина-парк"» зарегистрировано в июне 2024 года в Уфе. Входит в группу компаний «Третий трест». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Доходы в 2024 году составили 1,4 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

Торги на право застраивать квартал в границах проспекта Салавата Юлаева, улицы Мингажева, Айской и проектируемой частью Бакалинской улицы проводились в августе – сентябре прошлого года. «Родина-парк» стал одним из трех допущенных к конкурсу участников. Еще до подведения итогов конкурса застройщик подал в УФАС жалобу на неопределенность требований к девелоперу в документации торгов, требуя отмены их результатов.

По условиям договора КРТ победителю конкурса и мэрии надлежало заключить соглашение о сносе объектов капитального строительства, освобождении земельных участков от прав третьих лиц и их постановке на кадастровый учет для строительства школы на 1225 мест и детского сада на 120 мест. Провести эти процедуры собиралась администрация Уфы, а застройщик должен был компенсировать ей затраты. При этом, если бы соглашение не было подписано в течение семи лет, мэрия получила бы квартиры общей площадью 4 тыс. кв. м, построенные на территории развития, или денежную компенсацию, эквивалентную их стоимости. «Родина-парк» сочла, что сформулированные таким образом условия договора вводят претендентов в заблуждение и препятствуют их участию в торгах.

УФАС препятствий для участников конкурса не нашло, установив, что его условия не предрешают исход закупки, не создают преимущества конкретному лицу и направлены прежде всего на определение наиболее соответствующего потребностям заказчика девелопера. Застройщик попытался отменить отказ антимонопольного ведомства удовлетворить жалобу. Однако арбитражный суд Башкирии, а вслед за ним и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашли для этого оснований.

В «Третьем тресте» на вопрос, планирует ли компания бороться за право развивать квартал, сообщили, что это «на контроле акционеров».

Глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает, что условие об обязательстве участвовать в возведении социальных объектов было указано только в договоре о реализации проекта, но отсутствовало в решении о КРТ. По его словам, путаницы, на которую указывал девелопер в жалобе, не возникло бы, если бы это требование присутствовало в обоих документах.

«С одной стороны, договор является частью конкурсной документации. С другой — неправильно, если договор выходит за пределы решения о КРТ. Получается, что если вдруг этот договор о КРТ не будет реализован, то в следующий раз не обязательно будут развивать эту территорию со строительством школы и детского сада? Хотя с учетом этого требования будут разработаны проекты планировки и межевания… Решение о КРТ — базовый документ, формирующий режим территории, и нужно сразу декларировать, что мы хотим на ней видеть, а не определять это в двухстороннем соглашении»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова