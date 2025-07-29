Раздел имущества множит траты

Бракоразводный процесс оброс дорогими экспертизами. Минюст хочет взыскать почти 600 тыс. руб. с Елены Степаненко и Евгения Петросяна за раздел имущества. По материалам дела, на которые ссылается «РИА Новости», Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте провел два мероприятия по оценке имущества юмористов. Одно обошлось бывшим супругам в 7,5 млн руб. Эти издержки они разделили поровну и полностью оплатили. Второе стоило больше 1 млн руб., и за нее РФЦСЭ получил только 550 тыс. руб. от Евгения Петросяна. В материалах дела не сказано, с кого ведомство хочет взыскать оставшийся долг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всегда ли раздел имущества обходится так дорого? Руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра», партнер петербургского офиса Алина Лактионова отмечает, что стоимость судебных споров растет пропорционально объему активов: «Скорее всего, стороны были не согласны с оценкой общего имущества, и пришлось провести экспертизу. Естественно, это может быть и недвижимость, и ценные бумаги, и доли в компаниях. В таком случае процедура может стоить много и длиться долго. Понятно, что если разделу подлежит однокомнатная квартира на окраине маленького города, то это совершенно другая цена. При этом есть общее правило: если инициирована экспертиза, то она оплачивается из бюджета. Но несмотря на все разъяснения, на практике суды после нее часто распределяют расходы между сторонами или же возлагают их на того, кто проиграл. Проводить экспертизу может любая другая организация, здесь не нужно смотреть на слово "Минюст"».

Артисты расстались в 2018 году, после 30 лет брака. Как добавляют «РИА Новости», оценка стоимости их совместно нажитого имущества заняла более двух лет. Бывшим супругам в целях экономии стоит избегать судебных разбирательств, пояснила адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова: «Раздел имущества может быть произведен в период брака путем заключения договора. При этом стоимость удостоверения данного документа фиксированная. А если стороны не договариваются, то приходится разрешать дело в суде и оплачивать все соответствующие расходы, в том числе на адвокатов, госпошлины и экспертизы в случае ее назначения.

Так что всегда дешевле договариваться между собой, подписывать брачный договор или соглашения о разделе имущества.

В данном случае если была проведена судебная оценка, которую не оплатили в полном объеме, то, конечно, экспертная организация, в данном случае Минюст, имеет право взыскать всю сумму. Но вопрос в том, кто будет ее оплачивать. Если Евгений Петросян полностью компенсировал свою часть за проведенную экспертизу, то ему надо будет это подтвердить, и тогда суд сможет взыскать уже оставшуюся долю с бывшей супруги».

Совместно нажитое имущество Елены Степаненко и Евгения Петросяна, помимо недвижимости, включает большую коллекцию антиквариата, свыше 2 тыс. книг, фарфор, статуэтки и картины. Его общая стоимость в момент развода приближалась к 1,5 млрд руб.

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Анна Кулецкая