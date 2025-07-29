Священник оспорил решение нижегородского военкомата о признании его уклонистом

Суд по иску выпускника Нижегородской духовной семинарии признал незаконным решение военкомата о призвании его уклонистом. Об этом говорится решении суда, принятом в конце июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Истец указал, что поступил в семинарию в 2004 году на очное отделение, на период обучения у него была отсрочка от службы в армии. После выпуска из семинарии в 2010 году он получил распределение в Марий Эл, принял священный сан и сейчас служит в соборе. В том же 2010 году он поступил в нижегородский педуниверситет имени Минина на заочное отделение, которое окончил в 2014 году.

После окончания отсрочки и до достижения 27-летнего возраста каких-либо повесток о необходимости явиться в военкомат, по данным истца, он не получал, уклоняться от военной службы не намеревался. Позднее при посещении военкомата священнику устно сообщили, что его признали гражданином, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований.

Суд подтвердил доводы заявителя о том, что ему не выдавались повестки. В решении указано также, что обязанность по самостоятельной явке в военкомат у него отсутствовала в силу закона. И именно военный комиссариат должен своевременно лично вручать повестки под расписку.

В связи с этим суд решил отменить спорный документ призывной комиссии и обязал ее рассмотреть вопрос по истцу повторно в течение четырех месяцев после вступления решения в силу.

Галина Шамберина