Незнакомая дума

В Ульяновске завершено выдвижение кандидатов в гордуму. Конкуренция на этих выборах снизилась в сравнении с выборами 2020 года в полтора раза, количество самовыдвиженцев сократилось в три раза. Большую часть претендентов составляют ноунеймы — люди, ранее совершенно не замеченные в политической или общественной жизни. По мнению политологов, это может привести к значительному использованию административного ресурса и избранию такого состава, которому трудно будет исполнять свою главную функцию — контроль над деятельностью исполнительной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГД - фото пр-службы УГД Фото: УГД - фото пр-службы УГД

В минувшее воскресенье завершилось выдвижение кандидатов в гордуму Ульяновска. На выборах 14 сентября 2025 года будет избрано 40 депутатов гордумы на срок 5 лет.

Согласно сведениям о выдвинутых кандидатах, размещенным на сайте облизбиркома в понедельник вечером, всего зарегистрировано 222 кандидата (в 2020 году - 380). КПРФ выдвинула своих кандидатов в 39 округах из 40 (незакрытым остался 14 округ, где предложенный кандидат Сергей Лукьянов не смог выехать с СВО, чтобы лично предоставить документы в комиссию - Ъ). У «Единой России» кандидаты выдвинуты по 37 округам: участники СВО Сергей Федотов (2 округ) и Темур Искандеров (6 округ) также не смогли покинуть зону СВО, а действующий депутат гордумы Рамиль Абитов (4 округ) неожиданно для партии отказался участвовать в выборах. ЛДПР закрыла своими кандидатами 39 округов (в 19 округе Александр Николаев из-за болезни не смог лично предоставить в избирком документы). «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинули кандидатов в 38 округах. В трех округах выдвинула кандидатов и Партия социальной защиты (ПСЗ). В одном из них (в округе №15) кандидатом от ПСЗ идет Евгений Краснов, в прошлом один из активистов реготделения «Коммунистов России» (актив этого реготделения весной этого года покинул партию после того, как федеральное руководство политического объединения не пожелало выдвигать их кандидатами на предстоящих выборах в гордуму). Евгений Краснов участвовал в праймериз «Единой России», но не был поддержан. «Коммунисты России» на этот раз ни одного кандидата не выдвигали.

В этом году самовыдвиженцами зарегистрированы только 28 претендентов. Пять лет назад к голосованию были допущены 56 из 86 самовыдвиженцев, а избраны только трое: Сергей Гулькин (осужден), Геннадий Бударин (теперь выдвинулся от «Единой России») и Сергей Моргачев (ныне — депутат регионального заксобрания).

Из действующего состава гордумы переизбраться готовы 19 кандидатов.

Большинство кандидатов — люди неизвестные, в политической и общественной жизни города не замеченные. Большая часть (44) — директора или заместители руководителей предприятий и организаций, или руководители крупных подразделений. 37 кандидатов — индивидуальные предприниматели или самозанятые, 11 — военнослужащие, 12 — помощники депутатов заксобрания, 16 человек — рабочие, из них два водителя, несколько монтажников из самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») и один слесарь-сантехник (самовыдвиженец). Среди кандидатов семь пенсионеров, шесть медработников, 14 временно неработающих или безработных, шесть спортсменов или тренеров, восемь педагогов, один студент, один пожарный, один стрелок ВОХР Росгвардии, а также всего два профессиональных юриста и один адвокат.

Немалое количество кандидатов (37 человек) проживают не в Ульяновске, а в Нефтеюганске, в Ростовской области, в Омске, в Татарстане, в Бурятии, и фактически к интересам избирателей не имеют отношения. Таких кандидатов от «Единой России» — двое, от КПРФ, ЛДПР и СРЗП — по семь кандидатов, от «Новых людей — 11, от ПСЗ — один, среди самовыдвиженцев — двое.

По данным облизбиркома, восемь выдвинутых кандидатов имеют погашенную судимость, в том числе по угрозе убийством, самоуправству, краже, грабежу.

Если на прошлых выборах в числе кандидатов присутствовало большое количество «двойников» с одинаковыми фамилиями и даже именами по одним и тем же округам (такую технологию использовали «Коммунисты России» против КПРФ), то в этот раз намеренное использование «двойников» не замечено.

В среднем конкуренция составила около пяти выдвинутых кандидатов на один округ, что значительно меньше, чем на прошлых выборах.

Ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин отметил, что «90% кандидатов абсолютно неизвестны избирателю». В связи с этим он полагает, что на выборах будет использоваться административный ресурс. «Есть такое правило, что если на старте избирательной кампании рейтинг узнаваемости кандидата меньше 5-7%, то шансов на избрание у него без использования административного ресурса практически нет. Кроме того, явно виден непрофессионализм политических партий. Ведь для того, чтобы выдвинуть кандидатов, надо прежде засветить их, сделать узнаваемыми, но этого не произошло. А значит, к выборам интереса не будет, а низкая явка обернется выгодой для “Единой России”, имеющей свой мобилизационный ресурс», — сказал господин Васин, отметив, что «с большой долей вероятности можно спрогнозировать, что новая гордума будет такой же серой, как и предыдущая». «Представительная власть должна контролировать исполнительную власть, но наша гордума последнего созыва отличалась только соглашательством», — отметил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск