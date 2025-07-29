Вторичка набирает скорость

Челябинск стал одним из городов-миллионников РФ, где значительно сократился средний срок экспозиции объявлений о продаже квартир на вторичном рынке. Во втором квартале 2025 года впервые с начала 2024-го показатель уменьшился на 21% и составил 89 дней. Кроме того, доля объявлений от собственников, снизивших цены на жилье, составила в среднем почти 60% против 56% в первом квартале. Эксперты считают, что такая тенденция возникла из-за отложенного спроса покупателей, а также желания собственников быстрее выйти на сделку и приобрести жилье в новостройке на фоне прогнозов о предстоящем кризисе застройщиков. Не все участники рынка заметили изменения и констатируют, что продажи остаются на крайне низком уровне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля объявлений продавцов квартир со снижением цены почти достигла 60%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Доля объявлений продавцов квартир со снижением цены почти достигла 60%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во втором квартале 2025 года квартиры на вторичном рынке Челябинска начали продаваться быстрее. Средний срок экспозиции объявлений составляет 89 дней, что на 21% меньше показателя последних полутора лет. Такие данные представлены в исследовании «Яндекс Недвижимости».

Также в Челябинске увеличилось число продавцов-собственников, готовых к снижению цен на недвижимость. В первом квартале года доля объявлений, в которых стоимость квартир уменьшалась, составляла в среднем 56,1%. Во втором квартале она увеличилась до 59,9%. Кроме того, сократилась доля объявлений с повышением цены: с 8,2% до 6%.

Челябинск занял третье место среди российских городов-миллионников по снижению среднего срока продажи квартир. На первой строчке — Пермь, где во втором квартале этот показатель снизился на 28%, до 75 дней. Второе место занял Новосибирск — на 23%, до 101 дня. На четвертой строчке Екатеринбург (на 11%, до 90 дней), а пятое место в рейтинге разделили Воронеж и Нижний Новгород, где средний срок экспозиции объявлений о продаже снизился на 8% у каждого, до 112 и 108 дней соответственно.

Самые большие скидки до 5,4% предлагают владельцы квартир в Челябинске, а также в Краснодаре, Красноярске и Волгограде.

В целом по России во втором квартале текущего года срок продажи квартир на вторичном рынке сократился на 2,7%, до 108 дней. Авторы исследования отмечают, что это первое снижение за последние полтора года. Более того, ранее сроки экспозиции в городах-миллионниках только увеличивались.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, причиной сокращения сроков продаж стала готовность собственников квартир идти на торг, уменьшать цену или предлагать скидки. «Мы видим рост доли объявлений со скидками и увеличение самих дисконтов. На этом фоне интерес к готовым квартирам растет, и они уходят быстрее»,— прокомментировал Евгений Белокуров.

Руководитель агентства недвижимости «Самолет плюс» в Челябинске Игорь Чернядьев в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщил о росте продаж на вторичном рынке жилья, отметив, что увеличение количества сделок стало заметнее всего в июне.

«Весной у нас было мало звонков и покупателей, собственники не могли продать свои объекты по желаемой цене. В июне эта ситуация начала улучшаться. С учетом того, что недавно Центробанк РФ снизил ключевую ставку, мы ожидаем, что рынок недвижимости продолжит оживляться»,— отметил Игорь Чернядьев.

По словам эксперта, собственники вторичной недвижимости предлагают скидки и понижают цену квартиры, чтобы как можно быстрее приобрести жилье в новостройке. «Сейчас подогревается информация о возможном дефиците жилья, особенно первичного. Застройщики находятся в сложной ситуации, и как следствие, не планируют новые проекты. Через некоторое время это отразится на рынке недвижимости. Те, кто внимательно следят за ситуацией, понимают, что лучше сейчас быстрее выйти на сделку и приобрести квартиру в новостройке»,— подчеркнул господин Чернядьев.

По его словам, на сокращение срока продажи также повлиял отложенной спрос: покупатели вторички ждали подходящего момента для покупки и предпочитали держать деньги на депозите. В июне они решили выйти на сделки на фоне прогнозов об однозначном снижении ключевой ставки Центробанка. По мнению эксперта, дальнейшее развитие рынка недвижимости зависит от того, как будет функционировать семейная ипотека. Министерство финансов РФ 6 августа примет решение, продолжат ли банки получать компенсацию из бюджета при выдаче кредитов по этой госпрограмме. По словам Игоря Чернядьева, несмотря на возможное ужесточение семейной ипотеки, серьезных изменений на рынке не произойдет из-за улучшений условий по коммерческой ипотеке в результате снижения ключевой ставки. Вероятнее всего, в дальнейшем ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем начнет сокращаться, заключил Игорь Чернядьев.

Директор агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман не зафиксировал существенного ускорения и увеличения продаж на рынке вторичной недвижимости. «Я не могу сказать, что у нас сократился срок экспозиции объявлений о продаже или увеличилось количество сделок. По моему мнению, оно как было крайне низким, так и осталось. Большее количество операций у нас будет происходить тогда, когда людям станут доступны инструменты для покупки недвижимости. Пока их нет»,— заключил эксперт. По его словам, даже с учетом понижения ключевой ставки ипотека под 19–20% годовых все еще является неподъемной для людей.

В настоящий момент цены на вторичном рынке недвижимости в России практически стагнируют. Согласно данным «Циан. Аналитики», в июле текущего года средняя стоимость квадратного метра подержанной квартиры в Челябинске составляет 108,3 тыс. кв. м. За год показатель вырос всего на 4%, а с предыдущего месяца не изменился.

Ольга Воробьева