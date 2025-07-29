На строящемся обходе Адлера открылось движение по путепроводу

У восточного портала строящегося обхода Адлера в селе Высокое завершена реконструкция путепровода, открыто движение в обе стороны — в Красную Поляну и в аэропорт Сочи, сообщает мэрия города-курорта Сочи.

Работы на объекте ведет ГК «Автодор», реконструкция путепровода стартовала в ноябре прошлого года. Путепровод, являющийся частью федеральной трассы А-149 Адлер – Красная Поляна, расширен до 13,5 м и оснащен шумозащитными экранами. В ближайшее время строители приступят к следующему этапу работ – бурению автомобильных тоннелей до поселка Кудепста.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, комментируя завершение очередного этапа проекта, отметил, что развитая дорожная сеть с надежными искусственными сооружениями выступает одним из драйверов социально-экономического развития страны. «Именно поэтому мы активно работаем над обновлением и строительством современных трасс»,— отметил вице-премьер.

Обход протяженностью 10 км соединит поселок Кудепста с селом Высоким. Дорога выведет транзитный транспорт из курортной зоны Адлера и позволит существенно уменьшить время в пути из центра Сочи до аэропорта и Красной Поляны.

Обход Адлера — первый этап строительства трассы от М4 «Дон» до Сочи. После ввода трассы в эксплуатацию путь на автомобиле от Горячего Ключа до Сочи сократится с 7 до 1,5 часов.

Анна Перова, Краснодар