В Оренбурге вынесли приговор участнику ОПГ за поставку в учебные учреждения спреда под видом масла

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным члена преступной группы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, подсудимый и его подельники заключали с руководителями образовательных учреждений Оренбурга, Бузулука и Бугуруслана договоры на поставку продуктов питания. Они «предоставляли подложные товарные накладные на поставляемую продукцию». Так, вместо сливочного масла для организации детского питания предоставлялся спред. В результате были похищены бюджетные средства на сумму свыше 53 млн руб.

Подсудимый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью изобличил как себя, так и своих подельников. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф на сумму 700 тыс. руб. Удовлетворены требования представителя потерпевшего и прокуратуры о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба.

Руфия Кутляева