В Оренбуржье в суд направили дело о мошенничестве завкафедрой вуза

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой одного из университетов. Ей инкриминировано совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая с 2021 года по 2024 год похитила свыше 890 тыс. руб.. Деньги принадлежали вузу и выделялись для оплаты труда. Заведующая кафедрой «вносила фиктивные сведения в табели учета рабочего времени фактически отсутствующего доцента кафедры». Начисленной зарплатой она распоряжалась по своему усмотрению.

Руфия Кутляева