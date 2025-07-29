В Новокуйбышевске начнется рассмотрение уголовного дела о приватизации санатория «Автотранспортник»

Новокуйбышевский городской суд в четверг, 31 июля, рассмотрит уголовное дело о незаконной приватизации санатория «Автотранспортник» в Туапсе. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Дело было возбуждено в сентябре 2024 года по статье о мошенничестве. Следствие считает, что санаторий, находившийся в собственности Новокуйбышевска, был незаконно передан бизнесменам. В рамках расследования силовики провели обыски в городской думе Новокуйбышевска, где председателем был Юрий Ферапонтов (до сентября 2024 года).

По данным депутата губдумы, проверка Росфинмониторинга выявила сомнительные финансовые операции между АО «Санаторий "Автотранспортник"» и индивидуальной предпринимательницей Анастасией Ферапонтовой, супругой Юрия Ферапонтова.

В прошлом месяце на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» было принято решение о приостановлении полномочий секретаря отделения партии Юрия Ферапонтова.

Сабрина Самедова