Фонд «Защитники отечества» трудоустроил 80% обратившихся участников СВО

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что с целью трудоустроиться в фонд обратились 6 тыс. участников СВО. По ее словам, 80% заявителей уже получили работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Цивилева

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Анна Цивилева

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В разговоре с журналистами госпожа Цивилева пояснила, что особого внимания в вопросе трудоустройства требуют военнослужащие, которые ушли на фронт из мест лишения свободы или получили инвалидность. «Поэтому сейчас разрабатываются различные программы стимулирования работодателей для того, чтобы в том числе для людей с инвалидностью оборудовались рабочие места»,— рассказала председатель (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и «Защитникам Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. В июне премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности плана и представил статистику: по состоянию на 1 мая 2025 года 57% демобилизованных уже работают. В июле замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что занятостью обеспечены более 48 тыс. военнослужащих.

Полина Мотызлевская