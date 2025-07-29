В Оренбурге до конца года отремонтируют 14 МКД, пострадавших от паводка прошлой весной

До конца этого года в Оренбурге отремонтируют 14 многоквартирных домов, которые пострадали в результате паводка в прошлом году. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что «окончательное решение принято сегодня на заседании правительства: глава региона поручил провести торги и в максимально короткие сроки выполнить все работы по ремонту общего имущества МКД». Средства на ремонт направят из резервного фонда.

По оставшимся 123 многоквартирным домам до конца года проведут аукцион. Работы должны начаться в 2026 году.

Руфия Кутляева