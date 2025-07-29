Как Россия и США сотрудничают в космической сфере

С 1997 года США закупили у России 122 двигателя РД-180 и РД-181 производства НПО «Энергомаш». НАСА использует их для разгона первых ступеней ракет-носителей Atlas V и Antares. В 2022 году поставки были остановлены, но запуски с российскими двигателями продолжаются.

В июле 2022 года в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и астронавтов США на кораблях «Союз МС». Соглашение призвано обеспечить бесперебойное обслуживание сегментов МКС в случае нештатных ситуаций. Программа продлена до 2026 года включительно. В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года. Остальные страны—участницы проекта, включая США, в качестве крайнего срока определили 2030 год.

В апреле 2024 года тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что с НАСА ведутся переговоры о создании унифицированных стыковочных модулей для оказания помощи друг другу в космосе после завершения сотрудничества в рамках МКС.

В марте 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X предложил гендиректору SpaceX Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году.

Кроме того, с 1994 года «Роскосмос» и НАСА проводят эксперимент по исследованию солнечного ветра и его взаимодействия с поверхностью Земли. Он реализуется с помощью американского космического аппарата WIND, на борту которого установлен российский прибор для исследования гамма-всплесков «Конус». Также на американском аппарате Mars Odyssey работает российский нейтронный детектор ХЕНД, на лунном спутнике США LRO установлен российский нейтронный телескоп ЛЕНД, а на борту марсохода Curiosity действует российский нейтронный прибор ДАН.