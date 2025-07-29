Прыгун из Татарстана выиграл серебро чемпионата мира в Сингапуре

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер, представляющий Татарстан на внутренних соревнованиях, завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре вместе с Русланом Терновым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский прыгун в воду Никита Шлейхер выиграл серебро чемпионата мира в Сингапуре

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Российский прыгун в воду Никита Шлейхер выиграл серебро чемпионата мира в Сингапуре

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, набрали 428,7 балла в финале соревнований. Золотые медали завоевали китайские спортсмены Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун с результатом 429,63 балла. Третье место заняли американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг с 410,7 балла.

Никита Шлейхер отметил, что испытывает смешанные чувства от результата. «Отдали последний прыжок, обидно очень, но что есть, то есть», — сказал спортсмен. Для 22-летнего прыгуна эта награда стала первой на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Анар Зейналов