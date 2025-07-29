На Дону остановили поиск подрядчика для строительства водопровода за 123 млн рублей

В Каменском районе приостановили поиски подрядчика для строительства водопровода за почти 123 млн руб. Соответствующая информация разрешена на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из карточки объекта закупки следует, что предписание о приостановке определения подрядчика выдала антимонопольная служба после жалобы ООО «Лотос». Из решения ФАС следует, что компания не согласна со сроками проведения работы, а также с тем, что работы следует выполнить в один этап.

Хотя ФАС признал жалобу ООО «Лотос» необоснованной, заказчика в лице отдела капитального строительства и муниципального хозяйства администрации Каменского района признали нарушившим закон об извещении об осуществлении закупки. Служба также рассмотрит вопрос о привлечении виновного должностного лица заказчика к административной ответственности.

Провести внутрипоселковые водопроводные сети планируется в хуторе Старая Станица.

Константин Соловьев