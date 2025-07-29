Задолженность «Башкиравтодора» по налогам превышает 1,8 млрд рублей

Долги АО «Башкиравтодор» перед Федеральной налоговой службой превышают 1,8 млрд руб. На непосредственно налоговые платежи приходится 1,6 млрд руб., остальная сумма — пени и штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такие данные следуют из определения арбитражного суда Башкирии, который рассматривал заявление банкротящегося предприятия об изменении очередности платежей с кредиторами. «Башкиравтодор» просил суд разрешить в первую очередь рассчитываться с субподрядчиками и поставщиками, а не с налоговой. За стройматериалы, топливо, работы и услуги госкомпания должна 3,9 млрд руб., доказывал ее представитель в суде.

Требования «Башкиравтодор» обосновывал тем, что, погасив долги по налогам, предприятие лишится возможности выполнять государственные и муниципальные контракты, а значит и оплачивать дальнейшие налоги.

Суд посчитал недоказанным размер обязательств перед субподрядчиками и поставщиками. Кроме того, говорится в определении, банкрот не представил подробный и реальный план-график погашения задолженности по контрактам. Таким образом, оснований для изменения очередности платежей суд не нашел.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году, 59,33% акций владеет министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, 40,6% — государственное АО «Региональный фонд». Весной 2024 года началось дело о несостоятельности «Башкиравтодора», 24 июля компания признана банкротом. В числе прочих в реестр требований кредиторов включены более 1,4 млрд руб. долга перед ФНС.

Идэль Гумеров