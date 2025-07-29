Суд оставил в силе штраф замначальника дорожного управления Уфы

Кировский райсуд Уфы оставил в силе постановление УФАС по Башкирии о штрафе в размере 20 тыс. руб. заместителю начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Ильшату Фахрутдинову за изменение условий муниципального контракта (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ), следует из решения суда.

Согласно материалам дела, прокуратура города установила, что в феврале прошлого года учреждение заключило три контракта с ООО «Дортрансстрой» на ремонт семи дорог в Уфе. Согласно договорам, общее финансирование в размере 343,8 руб. реализуется в пределах лимитов бюджетных обязательств на этот год с выдачей аванса в 103,1 млн руб. Однако, как выяснила прокуратура, в августе стороны подписали дополнительные соглашения о финансировании работ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2024-2025 годы.

Ильшат Фахрутдинов просил отменить штраф, указывая, что условия контракта изменились после редактирования правительством Башкирии соглашения о предоставлении в 2024-2026 годах субсидий из бюджета республики городской казне. Тогда были уменьшены доведенные лимиты на 2025 год и перераспределены лимиты на 2024 год.

Оставляя штраф в силе, суд решил, что «представленные субсидии не являются целевыми и не влекут обязательное изменение сроков финансирования».

Венера Хисамова