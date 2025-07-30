ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи квартир, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенных в двухэтажном доме по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, рп Горный, ул. Спортивная, д. 7: квартира № 2 площадью 98,7 кв. м; квартира № 3 площадью 98,7 кв. м; квартира № 4 площадью 58 кв. м.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена продажи квартиры № 2 на Аукционе составляет 606 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 30 300 рублей.

Начальная цена продажи квартиры № 3 на Аукционе составляет 606 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 30 300 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена продажи квартиры № 4 на Аукционе составляет 395 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 19 750 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже квартир, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

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ОАО РЖД